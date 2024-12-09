Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica

Завершение строительства к 2030 году – задача первостепенная, заявили в Литве. Напомним, ЕС и так спонсирует этот проект. Ранее на его реализацию направили более миллиарда евро. А вот у самих стран Балтии финансов, видимо, не осталось. Слишком недальнозорки они в принятии решений. С февраля 2022-го литовская сторона аннулировала договор на транзит по железной дороге белорусских калийных удобрений, и в тот же год было перевезено на 50 % грузов меньше. В начале декабря «Беларуськалий» подал в суд на литовские власти из-за санкций. Предприятие продолжит добиваться отмены введенных ограничений.