Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica. Эта железная дорога – ключевая для военной мобильности и связей в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica. Эта железная дорога – ключевая для военной мобильности и связей в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершение строительства к 2030 году – задача первостепенная, заявили в Литве. Напомним, ЕС и так спонсирует этот проект. Ранее на его реализацию направили более миллиарда евро. А вот у самих стран Балтии финансов, видимо, не осталось. Слишком недальнозорки они в принятии решений. С февраля 2022-го литовская сторона аннулировала договор на транзит по железной дороге белорусских калийных удобрений, и в тот же год было перевезено на 50 % грузов меньше. В начале декабря «Беларуськалий» подал в суд на литовские власти из-за санкций. Предприятие продолжит добиваться отмены введенных ограничений.