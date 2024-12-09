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Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica

09 декабря 2024 07:40
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Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica. Эта железная дорога – ключевая для военной мобильности и связей в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica-2

Завершение строительства к 2030 году – задача первостепенная, заявили в Литве. Напомним, ЕС и так спонсирует этот проект. Ранее на его реализацию направили более миллиарда евро. А вот у самих стран Балтии финансов, видимо, не осталось. Слишком недальнозорки они в принятии решений. С февраля 2022-го литовская сторона аннулировала договор на транзит по железной дороге белорусских калийных удобрений, и в тот же год было перевезено на 50 % грузов меньше. В начале декабря «Беларуськалий» подал в суд на литовские власти из-за санкций. Предприятие продолжит добиваться отмены введенных ограничений.

# Международная политика

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