В Британии прошли акции против роста в стране антисемитских настроений. Несколько десятков тысяч человек устроили митинг возле парламента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют остановить экстремизм и защитить принципы демократии, которые, по их мнению, всегда были образцовыми для Европы. После начала операции Израиля в Газе в британских городах участились нападения на евреев, которые также сталкиваются с дискриминацией в транспорте, магазинах и даже университетах.