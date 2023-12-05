Прямой эфир

Армения отказалась от встречи ОДКБ в Москве

05 декабря 2023 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Армения отказалась от участия в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и его делегация не примут участие в заседании 19 декабря. Симонян объяснил свое отсутствие тем, что в сложившейся ситуации его участие «неуместно», и утверждает, что ОДКБ «не выполняет взятые на себя обязательства перед Арменией». 

Однако при этом он подчеркнул, что взаимоотношения Еревана с организацией не заморожены. В настоящее время Армения снижает свое участие в организациях на постсоветском пространстве, в том числе отказывается от участия в саммите ОДКБ и межправсоветах ЕАЭС и СНГ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал «вопросы» по поводу деятельности в Нагорном Карабахе российских миротворцев и позиций Москвы и ОДКБ, но при этом подчеркнул, что Армения и Россия ведут диалог.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии в 2024 году цены на продукты вырастут от 10 до 15%
05 декабря 2023 12:32

В Чехии в 2024 году цены на продукты вырастут от 10 до 15%

В Нью-Йорке вооружённый ножом мужчина убил 4-х человек и ранил двух полицейских
05 декабря 2023 12:31

В Нью-Йорке вооружённый ножом мужчина убил 4-х человек и ранил двух полицейских

В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку помощи в сектор Газа
05 декабря 2023 12:30

В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку помощи в сектор Газа