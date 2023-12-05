Армения отказалась от встречи ОДКБ в Москве

Армения отказалась от участия в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и его делегация не примут участие в заседании 19 декабря. Симонян объяснил свое отсутствие тем, что в сложившейся ситуации его участие «неуместно», и утверждает, что ОДКБ «не выполняет взятые на себя обязательства перед Арменией».

Однако при этом он подчеркнул, что взаимоотношения Еревана с организацией не заморожены. В настоящее время Армения снижает свое участие в организациях на постсоветском пространстве, в том числе отказывается от участия в саммите ОДКБ и межправсоветах ЕАЭС и СНГ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал «вопросы» по поводу деятельности в Нагорном Карабахе российских миротворцев и позиций Москвы и ОДКБ, но при этом подчеркнул, что Армения и Россия ведут диалог.