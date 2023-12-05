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В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку помощи в сектор Газа

05 декабря 2023 12:30
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Израильская армия продолжает продвигаться глубже в южную часть сектора Газа. Основным центром боевых действий по-прежнему остается самый многолюдный город в этой части анклава Хан-Юнис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные стремятся захватить его как можно скорее, так как, по их данным, там находятся члены руководства ХАМАС.

В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку помощи в сектор Газа-1

Под обстрел попадают машины и мирные жители, которые стремятся уехать из города. Приказ армии обороны Израиля срочно покинуть Хан-Юнис вызвал панику и страх. Район боевых действий должны покинуть около 100 тысяч человек, которые не понимают, куда им бежать. Никакой информации о безопасных коридорах у них нет. Все дороги, ведущие на юг, забиты беженцами. В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку в сектор необходимой помощи. Так как невыполнение этого требования нарушает международное гуманитарное право.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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