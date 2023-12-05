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В Нью-Йорке вооружённый ножом мужчина убил 4-х человек и ранил двух полицейских

05 декабря 2023 12:31
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Четыре человека стали жертвами нападения вооруженного ножом мужчины в Нью-Йорке. Среди погибших – двое детей 11 и 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке вооружённый ножом мужчина убил 4-х человек и ранил двух полицейских-1

Как стало известно, все они члены одной семьи. Когда к дому, где произошло ЧП, приехали полицейские, преступник набросился и на них, ранив двоих. Им пришлось застрелить нападавшего. Его личность уже установлена. Это 38-летний местный житель, который уже был судим за домашнее насилие. Его мотивы выясняются.

# Нападение # Фотофакт

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