В Нью-Йорке вооружённый ножом мужчина убил 4-х человек и ранил двух полицейских

Четыре человека стали жертвами нападения вооруженного ножом мужчины в Нью-Йорке. Среди погибших – двое детей 11 и 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, все они члены одной семьи. Когда к дому, где произошло ЧП, приехали полицейские, преступник набросился и на них, ранив двоих. Им пришлось застрелить нападавшего. Его личность уже установлена. Это 38-летний местный житель, который уже был судим за домашнее насилие. Его мотивы выясняются.