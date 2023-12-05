В Чехии в 2024 году цены на продукты вырастут от 10 до 15%

Чехов ждет особый новогодний подарок. В 2024 году в стране подорожают продукты питания. И цены вырастут в среднем от 10 до 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил глава Союза торговли Чехии. По его словам, магазины вынуждены пойти на этот, мягко говоря, непопулярный шаг по многим причинам. Это рост затрат на транспорт, высокая стоимость энергоносителей и рабочей силы, а также постоянно растущие налоги. При этом глава Союза торговли не смог внятно объяснить, почему цены в Чехии значительно выше, чем в соседних странах.