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В Чехии в 2024 году цены на продукты вырастут от 10 до 15%

05 декабря 2023 12:32
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Чехов ждет особый новогодний подарок. В 2024 году в стране подорожают продукты питания. И цены вырастут в среднем от 10 до 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии в 2024 году цены на продукты вырастут от 10 до 15%-1

Об этом заявил глава Союза торговли Чехии. По его словам, магазины вынуждены пойти на этот, мягко говоря, непопулярный шаг по многим причинам. Это рост затрат на транспорт, высокая стоимость энергоносителей и рабочей силы, а также постоянно растущие налоги. При этом глава Союза торговли не смог внятно объяснить, почему цены в Чехии значительно выше, чем в соседних странах.

# Экономический кризис # Фотофакт

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