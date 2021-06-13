Армения отказалась от использования слова «коньяк» для своей продукции

Армянский коньяк теперь не коньяк, а что-то другое – название еще не придумали. Дело в том, что армянская сторона отказалась от использования слова «коньяк», за что получила от Евросоюза 3 миллиона евро компенсации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Случай с Арменией не уникален. От названия коньяк в своей продукции отказывается и Украина. Их переходный период завершается в 2025-м, а с 1 января нового года соседям будет запрещено в принципе производить коньяки.

С чего же весь сыр-бор? Согласно регламенту ЕС, крепкий алкогольный напиток может называться коньяком лишь при условии, что он изготовлен во французской провинции Коньяк. Шампанское, соответственно, только из провинции Шампань.