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Армения отказалась от использования слова «коньяк» для своей продукции

13 июня 2021 19:58
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Армянский коньяк теперь не коньяк, а что-то другое – название еще не придумали. Дело в том, что армянская сторона отказалась от использования слова «коньяк», за что получила от Евросоюза 3 миллиона евро компенсации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Армения отказалась от использования слова «коньяк» для своей продукции-1

Случай с Арменией не уникален. От названия коньяк в своей продукции отказывается и Украина. Их переходный период завершается в 2025-м, а с 1 января нового года соседям будет запрещено в принципе производить коньяки.  

С чего же весь сыр-бор? Согласно регламенту ЕС, крепкий алкогольный напиток может называться коньяком лишь при условии, что он изготовлен во французской провинции Коньяк. Шампанское, соответственно, только из провинции Шампань.

# Алкоголь # Евгений Поболовец # Фотофакт

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