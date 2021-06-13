Вплоть до кислотных дождей. EUROCONTROL подсчитал, чего может стоить облёт авиапространства Беларуси

Облет Беларуси самолетами приводит к росту выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом пишет ряд европейских изданий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL даже подсчитало, что из-за того, что самолеты вынуждены летать в обход авиапространства Беларуси, образуются дополнительные 250 тысяч килограммов выбросов СО2 в день. К тому же ежедневно сжигается около 79 тысяч килограммов горючего, что может привести к образованию смога и кислотным дождям.