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Вплоть до кислотных дождей. EUROCONTROL подсчитал, чего может стоить облёт авиапространства Беларуси

13 июня 2021 19:56
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Облет Беларуси самолетами приводит к росту выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом пишет ряд европейских изданий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL даже подсчитало, что из-за того, что самолеты вынуждены летать в обход авиапространства Беларуси, образуются дополнительные 250 тысяч килограммов выбросов СО2 в день. К тому же ежедневно сжигается около 79 тысяч килограммов горючего, что может привести к образованию смога и кислотным дождям.

Вплоть до кислотных дождей. EUROCONTROL подсчитал, чего может стоить облёт авиапространства Беларуси-1

Добавьте сюда же ситуацию с востоком Украины – многие компании уже несколько лет облетают ту территорию стороной. Все это в конечном счете приводит к повышенным затратам, кому-то вполне может грозить банкротство. Потому многие авиакомпании уже аккуратно меняют риторику – прощупывают почву. Так, та самая Ryanair ждет от властей нашей страны гарантий безопасности. И, получив такие гарантии, готова возобновить прямые рейсы. А ведь с момента запрета не прошло еще и месяца.

# Экология # Евгений Поболовец # Фотофакт

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