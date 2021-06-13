Двое детей и мужчина погибли при стрельбе под Римом

Новости Италии. В результате стрельбы в городе Ардеа под Римом погибли три человека, в том числе двое детей – трех и восьми лет. Сопровождавший их мужчина скончался на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детей медики пытались спасти. Их экстренно доставили в одну из римских больниц, однако спустя некоторое время врачи сообщили о смерти.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но карабинеры вскоре его нашли. По данным полиции, мужчина страдает проблемами с психикой.