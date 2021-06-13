«Живи, Кристиан!» Рассказываем, что всё-таки произошло на матче ЧМ по футболу между Данией и Финляндией

На неделе стартовал чемпионат Европы по футболу. Впервые форум проходит в нескольких странах. Есть уже и неожиданные результаты, но главным событием стала ситуация с Эриксеном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Игрок сборной Дании упал на поле во время матча, у него остановилось сердце. Срочно были проведены реанимационные действия, сейчас здоровью игрока ничего не угрожает. «Живи, Кристиан!» – эти слова во время трансляции повторяли миллионы телезрителей. «Я люблю тебя, Кристиан», – эти слова сказал Лукаку после гола в ворота сборной России.
Но сегодня весь мир обсуждает действия игроков и врачей датской команды. Капитан сборной Симон Кьер – лучший друг Эриксена. Именно он делал Кристиану непрямой массаж сердца и следил, чтобы не западал язык. А Томас Дилейни, когда на поле за жизнь игрока уже вовсю сражались врачи, показал партнерам: нужно встать стеной между телевизионными камерами и Эриксеном, чтобы сохранить в тайне состояние игрока. Спустя несколько минут к полю подошла подруга Кристиана. К девушке тут же подбежали Каспер Шмейхель и Симон Кьер, и, как могли, утешали рыдающую Сабрину.
В итоге игрока спас врач команды. Уже из больничной палаты сам Крис позвонил партнерам по FaceTime и попросил их вернуться на поле. Матч в итоге доиграли. Соперников игроки финской команды встретили... аплодисментами. Технически победу в этом матче праздновала Финляндия – 1:0. Это был первый гол сборной на Евро в ее истории. Но лучшим игроком матча болельщики признали датского игрока. Кристиана Эриксена.