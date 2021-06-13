«Живи, Кристиан!» Рассказываем, что всё-таки произошло на матче ЧМ по футболу между Данией и Финляндией

На неделе стартовал чемпионат Европы по футболу. Впервые форум проходит в нескольких странах. Есть уже и неожиданные результаты, но главным событием стала ситуация с Эриксеном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Игрок сборной Дании упал на поле во время матча, у него остановилось сердце. Срочно были проведены реанимационные действия, сейчас здоровью игрока ничего не угрожает. «Живи, Кристиан!» – эти слова во время трансляции повторяли миллионы телезрителей. «Я люблю тебя, Кристиан», – эти слова сказал Лукаку после гола в ворота сборной России.