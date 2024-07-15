Аргентина выиграла Кубок Америки и готовится к матчу с Испанией

Аргентина стала 16-кратным обладателем Кубка Америки, победив Колумбию в матче на стадионе Hard Rock в Майами. Матч завершился со счетом 1:0 после гола Лаутаро Мартинеса. Об этом пишет РИА Новости.

Старт игры был отложен из-за массовых беспорядков на стадионе.

В следующем матче Аргентина сыграет с Испанией, - матче между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы.

Для Анхеля Ди Марии это был последний поединок в составе сборной. Игроки РПЛ стали обладателями серебряных медалей Кубка Америки в составе сборной Колумбии.