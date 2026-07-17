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Аргентина перестраивает мясную отрасль под экспорт

17 июля 2026 07:16
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Аргентина перестраивает мясную отрасль под экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне высоких мировых цен и новых торговых соглашений фермеры переводят скот на более длительный откорм.

На площадках в провинции Буэнос-Айрес бычков держат в загонах дольше, увеличивая массу перед убоем. Это уже меняет структуру производства и логистику отрасли.

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину.

Аргентина перестраивает мясную отрасль под экспорт-2

Гильермо Дель Баррио, владелец откормочной площадки:
Раньше мы заводили животных по 200 килограммов и отправляли их на убой при показателе 300. Теперь из-за новых экспортных рынков все изменилось. Скот приходит уже свыше 300 килограммов и уходит по 500-550. Мы держим животных в загонах не 70-80 дней, а минимум 5 месяцев.

Хуан Эйрас, директор Аргентинской палаты откормочных площадок:
Главное не размер стада, а его продуктивность. Аргентина много лет работала с низкой отдачей. Сейчас международные цены заставляют производить больше килограммов. Сначала нужно повысить эффективность того скота, который уже есть.

Экспортный разворот ускоряется. Новые соглашения с США и ЕС открывают доступ к расширенным квотам и сниженным тарифам. Поставки в Штаты выросли более чем вдвое, Европа открыла дополнительное окно для аргентинской продукции.

Аргентина уже продает за рубеж около трети говядины – почти миллион тонн. Аналитики ожидают рост до 40 %, потому что внутреннее потребление падает.

# Международная политика

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