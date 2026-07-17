Федеральная резервная система США заявила о сокращении трат на несрочные покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В докладе отмечено: рост цен на топливо и транспорт напрямую давит на продажи в других категориях. Несколько округов фиксируют снижение спроса и переход потребителей на более дешевые товары.

Регулятор подчеркивает: ценовое давление распространяется по всей экономике. Энергия, перевозки и сырье дорожают быстрее, чем компании могут повышать отпускные цены. Маржинальность падает, бизнес работает на пределе. Энергетический шок усилился после ударов США и Израиля по объектам в Иране и ответных действий Тегерана.

Стоимость топлива в США выросла, ударив по бюджетам домохозяйств и усилив политическое давление на администрацию Трампа в преддверии промежуточных выборов. Инфляция остается выше целевого уровня уже около пяти лет. Несмотря на кратковременный туристический всплеск из-за чемпионата мира, общая картина остается негативной: цены продолжают расти, потребительская активность падает. ФРС готовится к ужесточению политики, чтобы подавить инфляцию.