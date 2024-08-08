В Австрии из-за угрозы теракта отменили три концерта

В Австрии арестованы два человека по подозрению в подготовке теракта на концерте американской певицы в Вене. Злоумышленники могут быть связаны с одной из террористических группировок. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках гастролей было запланировано три выступления, на каждом из которых ожидалось присутствие 65 тысяч зрителей. По данным правоохранителей, задержанные имели конкретные планы теракта на массовых мероприятиях в Вене и окрестностях города. В одной из квартир при обыске были найдены химикаты, состав которых изучается. Оба задержанных – граждане Австрии. Сейчас полиция ведет поиски еще трех подозреваемых.