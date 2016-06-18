Антитеррористическая операция в Бельгии: арестованы 12 человек

Новости Бельгии. Широкомасштабная антитеррористическая операция прошла в Бельгии. Арестованы 12 человек. Все они подозреваются в планировании нападений.

Были проведены десятки обысков в разных местах королевства, в том числе в районе Брюсселя и Льежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, 22 марта в столице Бельгии произошла серия терактов. В результате атак погибли 32 человека, более 300 получили ранения.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».