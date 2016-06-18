Дочь в подарок: в США родители отблагодарили мужчину своим ребёнком

Новости США. В США родители подарили дочь мужчине в благодарность за финансовую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в американском штате Пенсильвания в секте амишей. 51-летний меценат помог семейной паре спасти от банкротства их ферму, чтобы не чувствовать себя в долгу супруги отдали ему в подарок свою несовершеннолетнюю дочь.

Правда девушка успела родить двух детей, прежде чем полиция узнала о случившемся. Во время обыска в доме у мужчины следователи обнаружили 11 девочек в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.