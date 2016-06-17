Нашли второй «чёрный ящик» египетского лайнера, упавшего в Средиземное море 19 мая

Новости Египта. Найден второй чёрный ящик египетского лайнера, который потерпел крушение над Средиземным морем около месяца назад.

Самописец постараются доставить в Каир для расшифровки уже сегодня. О состоянии технического регистратора не сообщается.

Несколькими часами ранее водолазы извлекли из моря первый самописец. Несмотря на то, что он сильно повреждён, модуль памяти с записью всего, что происходило в кабине, не пострадал.

Ожидается, что полученная информация прольёт свет на произошедшее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер вылетел из Парижа в Каир 19 мая. Во время полёта автоматическая система послала на землю сигнал о задымлении. Не исключено, что на борту был совершен теракт.