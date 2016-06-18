Лесные пожары: на Сицилии эвакуируют население, в Калифорнии огонь подбирается к дому Питта и Джоли

Новости Италии. Сицилия продолжает полыхать. Уже зафиксировано более 300 очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распространению пламени способствует чрезвычайно жаркая погода в сочетании с сухим ветром, дующим из Африки. Огнём уничтожены десятки жилых построек.

Из опасных зон эвакуируют население. Ограничено движение по ряду автострад.

Непростая ситуация и в американском штате Калифорния. Там на фоне лесных пожаров возник огненный смерч. Выгорело уже 700 гектаров леса.

Под угрозой уничтожения оказался и пляжный дом голливудских знаменитостей — Брэда Питта и Анджелины Джоли. Лес горит всего в полутора километрах от их особняка.