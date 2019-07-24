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Почти 90 человек отравились едой из автоматов в Москве

24 июля 2019 08:22
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Новости России. О случаях заболевания стало известно 16 июля, однако число пострадавших продолжает расти из-за позднего обращения людей в медицинские учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 90 человек отравились едой из автоматов в Москве-1

Роспотребнадзор уже приступил к расследованию. В ходе разбирательств было закрыто производство на юго-востоке российской столицы, два кафе, опечатано 48 автоматов, изъято из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции.

Почти 90 человек отравились едой из автоматов в Москве-4

Выяснилось, что на производстве хранились просроченные продукты. Кроме того, было обнаружено немаркированные сырье и еда, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

# Массовое отравление # Фотофакт

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