Почти 90 человек отравились едой из автоматов в Москве

Новости России. О случаях заболевания стало известно 16 июля, однако число пострадавших продолжает расти из-за позднего обращения людей в медицинские учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роспотребнадзор уже приступил к расследованию. В ходе разбирательств было закрыто производство на юго-востоке российской столицы, два кафе, опечатано 48 автоматов, изъято из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции.