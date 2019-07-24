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Новый министр обороны США вступил в должность

24 июля 2019 08:24
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Новости США. Им стал Марк Эспер, кандидатуру которого на пост выдвинул президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый министр обороны США вступил в должность-1

23 июля в Сенате прошло голосование о назначении Эспера главой Пентагона. В его пользу высказались 90 политиков, против – восемь. Новый руководитель министерства уже принес присягу. Таким образом, впервые за полгода Пентагон получил действующего главу, а не исполняющего обязанности.

Новый министр обороны США вступил в должность-4

В декабре стало известно, что Джеймс Мэттис принял решение покинуть пост министра обороны США из-за разногласий с президентом. В июне и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан отказался от должности из-за семейного скандала.

# США # Марк Экспер # Фотофакт

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