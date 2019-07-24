Новый министр обороны США вступил в должность

Новости США. Им стал Марк Эспер, кандидатуру которого на пост выдвинул президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июля в Сенате прошло голосование о назначении Эспера главой Пентагона. В его пользу высказались 90 политиков, против – восемь. Новый руководитель министерства уже принес присягу. Таким образом, впервые за полгода Пентагон получил действующего главу, а не исполняющего обязанности.