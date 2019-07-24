В Мексике спасли 150 нелегальных мигрантов, запертых в грузовике

В ходе досмотра правоохранители услышали из грузового отсека крики. Когда его открыли, из машины вышли 150 человек, среди которых оказались граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Эквадора. Они рассказали, что провели в грузовике несколько дней без воды и еды.