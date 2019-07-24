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В Мексике спасли 150 нелегальных мигрантов, запертых в грузовике

24 июля 2019 08:20
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Новости Мексики. Полицейские остановили машину, якобы перевозившую фрукты в штате Веракрус. Причиной стало нарушение правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике спасли 150 нелегальных мигрантов, запертых в грузовике-1

В ходе досмотра правоохранители услышали из грузового отсека крики. Когда его открыли, из машины вышли 150 человек, среди которых оказались граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Эквадора. Они рассказали, что провели в грузовике несколько дней без воды и еды.

В Мексике спасли 150 нелегальных мигрантов, запертых в грузовике-4

Водителя и его напарника задержали. Беженцев отправили в миграционный центр для оформления необходимых документов.

# Спасение # Фотофакт

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