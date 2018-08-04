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В Мексике носорог едва не перевернул автомобиль с туристами. Видеофакт

04 августа 2018 12:20
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Новости Мексики. Зверь атаковал путешественников, когда те остановились на дороге в сафари-парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике носорог едва не перевернул автомобиль с туристами. Видеофакт -1

Все шло хорошо, туристы наблюдали за дикими животными. Вдруг огромный самец носорога подбежал и начал пытаться перевернуть машину. До этого он распугал зебр. К счастью, никто не пострадал. Как оказалось, такое агрессивное поведение зверя объяснялось тем, что рядом находилась самка носорога.

В Мексике носорог едва не перевернул автомобиль с туристами. Видеофакт -4

# Авария в Мексике # Фотофакт

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