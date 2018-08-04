Пассажирский поезд протаранил здание Греции

Новости Греции. В Греции пассажирский поезд протаранил здание: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в городе Лариса, в центральной части страны. На данный момент известно, что после перевода стрелок поезд сошел с рельсов, затем въехал в стену местного вокзала. Стекла состава в результате оказались разбиты, повреждены полки и сиденья.