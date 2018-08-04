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Пассажирский поезд протаранил здание Греции

04 августа 2018 11:55
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Новости Греции. В Греции пассажирский поезд протаранил здание: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский поезд протаранил здание Греции -1

Авария произошла в городе Лариса, в центральной части страны. На данный момент известно, что после перевода стрелок поезд сошел с рельсов, затем въехал в стену местного вокзала. Стекла состава в результате оказались разбиты, повреждены полки и сиденья.

Пассажирский поезд протаранил здание Греции -4

На данный момент сообщается о двух пострадавших женщинах, которые находились в здании в момент аварии. Они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Пассажирский поезд протаранил здание Греции -7

# Авария в Греции # Фотофакт

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