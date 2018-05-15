Англиканскую церковь Канады впервые возглавила женщина

Новости Канады. Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она станет служить в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Скелтон сохранила и предыдущую должность. Она продолжит быть епископом в епархии города Нью-Уэстминстер.
Женщина родилась в США, в семье адвокатов. До своего прихода в церковь, она работала управляющим в крупных торговых компаниях.