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Англиканскую церковь Канады впервые возглавила женщина

15 мая 2018 13:29
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Новости Канады. Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Англиканскую церковь Канады впервые возглавила женщина-1

Она станет служить в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Скелтон сохранила и предыдущую должность. Она продолжит быть епископом в епархии города Нью-Уэстминстер.

Англиканскую церковь Канады впервые возглавила женщина-4

Женщина родилась в США, в семье адвокатов. До своего прихода в церковь, она работала управляющим в крупных торговых компаниях.

# Церковь # Фотофакт

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