Хакеры списали со счётов мексиканского банка 7,7 миллиона долларов

Новости Мексики. Неизвестные хакеры взломали несколько мексиканских банков и выкрали более 20 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее других пострадало финансовое учреждение «Банорте». С его счетов виртуальные грабители списали около 7,7 миллиона долларов. И это единственный из банков, который публично признал факт взлома.

В учреждении заверили: счета клиентов не пострадали. Кибератаки были зафиксированы в апреле. Они продолжались несколько дней. Из какой страны или части Мексики действовали бандиты не установлено.