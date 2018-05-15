Северная Корея приступила к уничтожению ядерного полигона Пхунгери

Новости мира. Этот факт подтверждают снимки со спутника. Снесены несколько зданий, демонтированы рельсы для вагонеток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Этот факт подтверждают снимки со спутника. Снесены несколько зданий, демонтированы рельсы для вагонеток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командный центр и здание административной поддержки пока остаются нетронутыми. Вероятнее всего, их, а также туннели шахты ликвидируют с помощью взрывных устройств.
Закрытие полигона запланировано на 23-25 мая. Свидетелями этого момента станут журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.