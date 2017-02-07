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Ангела Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ

07 февраля 2017 06:29
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Новости Германии. Еще один заход. Ангела Меркель официально стала кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии Христианско-демократический союз. В ближайшее время железная леди европейской политики представит предвыборную программу.

Напомним, что выборы в бундестаг Германии назначены на сентябрь 2017 года. Фрау Меркель ожидает ожесточенная борьба за кресло канцлера с Мартином Шульцем.

Экс-глава Европарламента пользуется авторитетом как у простых граждан, так и в среде чиновников. Впрочем, эксперты уверены – явного фаворита в этой гонке нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Ангела Меркель # Международная политика

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