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Ледяная Триумфальная арка и скульптура Дональда Трампа: фестиваль снега проходит в Саппоро

06 февраля 2017 10:06
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Новости Японии. В японском Саппоро презентовали ледяную Триумфальную арку. Скульптура высотой почти в 18 метров стала самой популярной у посетителей фестиваля снега, который в эти дни проходит в городе. Мастера дали волю фантазии.

И поэтому не только архитектурные изваяния представлены публике. Здесь можно встретить персонажей из кинофильмов и даже нынешнего президента США. Всего более двух сотен скульптур. Открыто снежное королевство будет до еще неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Фигуры из снега

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