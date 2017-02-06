Ледяная Триумфальная арка и скульптура Дональда Трампа: фестиваль снега проходит в Саппоро

Новости Японии. В японском Саппоро презентовали ледяную Триумфальную арку. Скульптура высотой почти в 18 метров стала самой популярной у посетителей фестиваля снега, который в эти дни проходит в городе. Мастера дали волю фантазии.

И поэтому не только архитектурные изваяния представлены публике. Здесь можно встретить персонажей из кинофильмов и даже нынешнего президента США. Всего более двух сотен скульптур. Открыто снежное королевство будет до еще неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.