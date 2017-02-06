Антиправительственные демонстрации в Румынии насчитывают 600 тысяч участников

Новости Румынии. Антиправительственные демонстрации в Румынии насчитывают уже 600 тысяч участников. Самый крупный митинг этой ночью прошел в Бухаресте перед зданием кабинета министров. Несмотря на то, что власти отказались от поправок в Уголовный кодекс, которые и стали катализатором протестов, местные жители не отступают. Теперь активисты требуют отставки правительства и досрочных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, напряженная ситуация в стране какое-то время сохранится. К слову, премьер-министр Румынии заявил, что не покинет пост.