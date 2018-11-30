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Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов

30 ноября 2018 08:30
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Новости США. В США на аукционе продали частицы лунного грунта. Образцы, доставленные на Землю в 1970 году советской автоматической станцией «Луна-16», ушли с молотка за 855 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов-1

Лот представлял собой металлическую коробочку с надписью «Частицы грунта Луны-16» и увеличительным стеклом на крышке, с помощью которого можно рассмотреть миллиметровые частицы спутника Земли.

Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов-4

Образцы принадлежали Нине Королевой – супруге руководителя космической программы СССР Сергея Королева.

Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов-7

Грунт был подарен ей в честь признания заслуг ее мужа и являлся единственным образцом, переданным в частные руки.

# Космос # Нине Королева # Сергей Королев # Фотофакт

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