Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов

Новости США. В США на аукционе продали частицы лунного грунта. Образцы, доставленные на Землю в 1970 году советской автоматической станцией «Луна-16», ушли с молотка за 855 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лот представлял собой металлическую коробочку с надписью «Частицы грунта Луны-16» и увеличительным стеклом на крышке, с помощью которого можно рассмотреть миллиметровые частицы спутника Земли.

Образцы принадлежали Нине Королевой – супруге руководителя космической программы СССР Сергея Королева.