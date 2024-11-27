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Ангела Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания РФ

27 ноября 2024 10:20
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости быстрого выстраивания в Североатлантическом альянсе «убедительной» системы сдерживания против РФ, пишет ТАСС.

Об этом Меркель сообщила на презентации своих мемуаров.

Говоря об обеспечении безопасности Германии, она сообщила, что данную задачу усложняет избрание президентом США Дональда Трампа, отличающегося скептическим отношением к союзникам по НАТО. По мнению экс-канцлера, подобное сдерживание может быть возможным лишь в рамках блока. У стран ЕС сделать это не получится, отметила Меркель.

# Международная политика # Ангела Меркель

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