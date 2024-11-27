Латвия потеряла четверть населения страны за последние 30 лет

Экономические проблемы и социальный кризис стали причинами оттока населения из Латвии. Прибалтийская республика теряет привлекательность. 380 тысяч человек покинули ее за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время своей независимости страна уже потеряла 30 % населения, говорится в отчете Центрального статуправления. Но прогнозы еще хуже. Через 45 лет в Латвии останется всего 1,3 миллиона жителей, подсчитали специалисты. По их заявлениям, основной повод покинуть республику для людей – дефицит рабочих мест. Предприятия страны беднеют, рассчитывать на хорошую зарплату из-за этого тоже не приходится. Обострились и другие проблемы. Высокие тарифы на коммуналку и процентные ставки по кредитам, а также рост цен на продовольствие.