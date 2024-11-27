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В США начата процедура передачи власти от Байдена к Трампу

27 ноября 2024 09:42
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Меморандум о взаимопонимании подписан переходной командой избранного президента США Дональда Трампа и администрацией действующего президента Джо Байдена, пишет ТАСС.

Документ позволяет действующей администрации осуществить передачу дел представителям Трампа.

По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации Сьюзан Уайлз, по завершении подбора сотрудников своей будущей администрации Трамп приступает к следующей фазе перехода власти, начав реализацию меморандума о взаимопонимании с кабинетом Байдена. Исходя из данного соглашения, выдвигаемые ранее на должности в кабинет министров могут начать подготовку, включая направление команд избранного президента в каждое министерство и агентство, и подвести к завершению упорядоченную передачу власти.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

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