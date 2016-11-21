Ангела Меркель подтвердила свое намерение баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз

Новости Германии. Ангела Меркель официально подтвердила свое намерение баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз. По словам немецкой «железной леди», она очень долго обдумывала это решение, и оно было непростым. Выбирать нового или старого председателя правительства ФРГ будут уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама же Меркель занимает главное кресло страны уже на протяжении 11 лет. При этом сейчас для политика не самые лучшие времена: из-за миграционного кризиса популярность действующего канцлера в народе заметно упала. А вот конкуренты набирают обороты. Так, один из лидеров немецких социал-демократов Раль Штегнер пообещал, что Меркель ждет жесткая борьба на выборах.