В Индии с рельсов сошел скоростной поезд: около 100 человек погибли, 150 госпитализированы

Новости Индии. Трагедия в Индии. Около сотни человек погибли в результате схода с рельсов скоростного поезда. Еще 150 раненых госпитализированы. По словам очевидцев, состав ехал с допустимой скоростью, затем резко остановился и вновь тронулся. При крушении поезда погиб машинист.

Вероятнее всего, происшествие случилось из-за износа оборудования – это основная версия, которую рассматривает следствие. Ведь большая часть поездов в Индии не менялись на протяжении последних 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.