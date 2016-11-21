Прямой эфир

В аэропорту Брюсселя за хулиганство из самолета высадили 41 пассажира

21 ноября 2016 05:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. ЧП в аэропорту Брюсселя. На аэровокзале за хулиганство высадили из самолета 41 пассажира. Из-за нарушителей рейс в Испанию вылетел с большой задержкой.

Как сообщают правоохранители, поначалу ситуация была спокойной. Но когда самолет начал приближаться к взлетной полосе, часть пассажиров стала вести себя неадекватно и некоторые даже угрожали экипажу. Многие дебоширы были в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге командир воздушного судна принял решение направится к месту высадки пассажиров. Прибывшей полиции не потребовалась задерживать кого-либо из нарушителей. Хулиганов высадили, а багаж выгрузили из самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хулиганство

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии с рельсов сошел скоростной поезд: около 100 человек погибли, 150 госпитализированы
20 ноября 2016 10:27

В Индии с рельсов сошел скоростной поезд: около 100 человек погибли, 150 госпитализированы

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект, известный как «Хартия следящих»
19 ноября 2016 16:53

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект, известный как «Хартия следящих»

В Испании задержаны два предполагаемых вербовщика одной из террористических группировок
19 ноября 2016 16:47

В Испании задержаны два предполагаемых вербовщика одной из террористических группировок