В аэропорту Брюсселя за хулиганство из самолета высадили 41 пассажира

Новости Бельгии. ЧП в аэропорту Брюсселя. На аэровокзале за хулиганство высадили из самолета 41 пассажира. Из-за нарушителей рейс в Испанию вылетел с большой задержкой.

Как сообщают правоохранители, поначалу ситуация была спокойной. Но когда самолет начал приближаться к взлетной полосе, часть пассажиров стала вести себя неадекватно и некоторые даже угрожали экипажу. Многие дебоширы были в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге командир воздушного судна принял решение направится к месту высадки пассажиров. Прибывшей полиции не потребовалась задерживать кого-либо из нарушителей. Хулиганов высадили, а багаж выгрузили из самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.