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Андский медвежонок родился в Колумбийском зоопарке. Экологи надеются, что он спасёт редкий вид от вымирания

20 марта 2023 14:25
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Новости Колумбии. Андский медвежонок – новая надежда колумбийских биологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поможет в сохранении редкого вида, надеются специалисты. Пока детеныш живет в закрытом вольере с мамой. За ним круглосуточно наблюдают специалисты.

Андский медвежонок родился в Колумбийском зоопарке. Экологи надеются, что он спасёт редкий вид от вымирания-1

Ана Мария Санчес, сотрудница зоопарка:
Медвежонок уже понемногу передвигается, постоянно взаимодействует с мамой, а та о нем заботится и, конечно же, кормит его молоком.

Андский медвежонок родился в Колумбийском зоопарке. Экологи надеются, что он спасёт редкий вид от вымирания-4

Андский медведь – единственный представитель своего семейства в Южной Америке. Редкий вид даже занесен в Красную книгу. Кстати, эти животные очень активны и даже шаловливы. Могут похозяйничать на кукурузном поле и разбурить муравейники.

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# Животные # Новости Колумбии # Фотофакт

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