Необычные камни нашли на необитаемом острове. Вы не поверите, что обнаружили внутри

Новости Бразилии. Бразильские исследователи обнаружили необычные камни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их нашли на необитаемом вулканическом острове Триндади, который расположен в 1 000 километров от побережья Бразилии.

Фернанда Авелар Сантос, геолог:

Мы нашли эти образцы недалеко от места, где гнездятся зеленые черепахи. На острове уникальное биологическое разнообразие: рыбы, коралловые рифы, морские птицы и краснокнижные крабы.