Необычные камни нашли на необитаемом острове. Вы не поверите, что обнаружили внутри

Новости Бразилии. Бразильские исследователи обнаружили необычные камни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их нашли на необитаемом вулканическом острове Триндади, который расположен в 1 000 километров от побережья Бразилии.
Новости Бразилии. Бразильские исследователи обнаружили необычные камни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их нашли на необитаемом вулканическом острове Триндади, который расположен в 1 000 километров от побережья Бразилии.
Фернанда Авелар Сантос, геолог:
Мы нашли эти образцы недалеко от места, где гнездятся зеленые черепахи. На острове уникальное биологическое разнообразие: рыбы, коралловые рифы, морские птицы и краснокнижные крабы.
Геологи провели химический анализ, который подтвердил, что в найденных породах присутствует пластик. На этом исследования специалистов не заканчиваются, камни в лаборатории останутся надолго.
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