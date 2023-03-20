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Необычные камни нашли на необитаемом острове. Вы не поверите, что обнаружили внутри

20 марта 2023 14:23
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Новости Бразилии. Бразильские исследователи обнаружили необычные камни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их нашли на необитаемом вулканическом острове Триндади, который расположен в 1 000 километров от побережья Бразилии.

Необычные камни нашли на необитаемом острове. Вы не поверите, что обнаружили внутри-1

Фернанда Авелар Сантос, геолог:
Мы нашли эти образцы недалеко от места, где гнездятся зеленые черепахи. На острове уникальное биологическое разнообразие: рыбы, коралловые рифы, морские птицы и краснокнижные крабы.

Необычные камни нашли на необитаемом острове. Вы не поверите, что обнаружили внутри-4

Геологи провели химический анализ, который подтвердил, что в найденных породах присутствует пластик. На этом исследования специалистов не заканчиваются, камни в лаборатории останутся надолго.

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# Экология # Фотофакт

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