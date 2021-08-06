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Андрейченко по поручению Лукашенко принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана

06 августа 2021 12:52
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Президент Беларуси поручил председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Андрейченко принять участие в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.

Андрейченко по поручению Лукашенко принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана-1

Владимир Андрейченко поздравил Эбрахима Раиси с избранием на пост президента, а также передал от Президента Беларуси искренние поздравления и пожелания успехов в работе на новой должности.

Андрейченко по поручению Лукашенко принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана-4

Стороны обсудили вопросы развития развития торгово-экономического сотрудничества и белорусско-иранских взаимоотношений в международных организациях. Также Андрейченко встретился с председателем Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммадом-Багером Галибафом.

# Беларусь-Иран # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Эбрахима Раиси # Мохаммад-Багер Галибаф # Фотофакт

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