Андрейченко по поручению Лукашенко принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана

Президент Беларуси поручил председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Андрейченко принять участие в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.
Президент Беларуси поручил председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Андрейченко принять участие в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.
Владимир Андрейченко поздравил Эбрахима Раиси с избранием на пост президента, а также передал от Президента Беларуси искренние поздравления и пожелания успехов в работе на новой должности.
Стороны обсудили вопросы развития развития торгово-экономического сотрудничества и белорусско-иранских взаимоотношений в международных организациях. Также Андрейченко встретился с председателем Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммадом-Багером Галибафом.