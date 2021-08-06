Спецдокладчик ООН заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии

Новости Германии. Спецдокладчик ООН Нильс Мельцер заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в немецком издании Deutsche Welle.

Кадры, подтверждающие жестокость правоохранителей к протестующим, увидели во всем мире. Речь о митингах против антиковидной политики правительства Германии.