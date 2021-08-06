Спецдокладчик ООН заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии
Новости Германии. Спецдокладчик ООН Нильс Мельцер заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в немецком издании Deutsche Welle.
Кадры, подтверждающие жестокость правоохранителей к протестующим, увидели во всем мире. Речь о митингах против антиковидной политики правительства Германии.
Эксперт отсмотрел многие видеозаписи, в частности с демонстрации, которая состоялась в Берлине 1 августа, и уже успел пообщаться с очевидцами событий.
Нильс Мельцер намерен обратиться к правительству Германии с просьбой прокомментировать жестокое обращение с протестующими. После поступления соответствующего запроса у Кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет 60 дней, чтобы дать на него ответ.
Демонстрация противников правительственных мер по борьбе с пандемией состоялась в Берлине 1 августа, несмотря на запрет на ее проведение. При этом на улицы города вышли около 5 000 человек, порядка 600 задержаны.