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Спецдокладчик ООН заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии

06 августа 2021 08:09
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Новости Германии. Спецдокладчик ООН Нильс Мельцер заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в немецком издании Deutsche Welle.

Кадры, подтверждающие жестокость правоохранителей к протестующим, увидели во всем мире. Речь о митингах против антиковидной политики правительства Германии.

Спецдокладчик ООН заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии-1

Эксперт отсмотрел многие видеозаписи, в частности с демонстрации, которая состоялась в Берлине 1 августа, и уже успел пообщаться с очевидцами событий.

Нильс Мельцер намерен обратиться к правительству Германии с просьбой прокомментировать жестокое обращение с протестующими. После поступления соответствующего запроса у Кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет 60 дней, чтобы дать на него ответ.

Спецдокладчик ООН заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии-4

Демонстрация противников правительственных мер по борьбе с пандемией состоялась в Берлине 1 августа, несмотря на запрет на ее проведение. При этом на улицы города вышли около 5 000 человек, порядка 600 задержаны.

# Массовые беспорядки # Нильс Мельцер # Ангела Меркель # Фотофакт

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