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76 лет с момента трагедии. В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

06 августа 2021 06:26
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Новости Японии. 76 лет с момента трагедии. В Японии и во всем мире 6 августа вспомнят жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот город первым принял на себя удар 6 августа 1945 года. Следующим 9 августа нападению подвергся Нагасаки.

76 лет с момента трагедии. В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы-1

Атомные бомбардировки этих японских городов остаются единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. Атаку осуществили Вооруженные Силы США на заключительном этапе Второй мировой войны. Общее число погибших от взрывов и их последствий оценивается в несколько сотен тысяч человек.

# Нападение # Фотофакт

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