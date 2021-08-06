76 лет с момента трагедии. В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Новости Японии. 76 лет с момента трагедии. В Японии и во всем мире 6 августа вспомнят жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот город первым принял на себя удар 6 августа 1945 года. Следующим 9 августа нападению подвергся Нагасаки.