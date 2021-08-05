Бейрут охватили ожесточённые протесты в годовщину взрыва в порту

Новости Ливана. Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады. Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту. Более 80 человек пострадали в ходе столкновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы. Их возмущает то, что за год следствие по делу не продвинулось.