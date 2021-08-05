Бейрут охватили ожесточённые протесты в годовщину взрыва в порту

Новости Ливана. Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады. Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту. Более 80 человек пострадали в ходе столкновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ливана. Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады. Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту. Более 80 человек пострадали в ходе столкновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей вышли на улицы. Их возмущает то, что за год следствие по делу не продвинулось.
Год назад в городе взорвалось почти 3 000 тонн аммиачной селитры. Тогда погибли 218 человек, более 6 000 получили ранения и более 300 тысяч остались без жилья.