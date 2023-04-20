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Космический корабль Starship взорвался через несколько минут после запуска

20 апреля 2023 15:03
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Запуск космического корабля Starship закончился не так удачно, как предполагалось. Через три минуты после старта ракета начала крутиться, а после раздался взрыв.

Как пишет РИА Новости, СМИ пока не знают, было ли это случайностью. По предварительным данным, в самом устройстве не все двигатели успели перейти в активный режим.

Уже семь подобных испытаний заканчивались провалом. До этого Илон Маск говорил, что рассчитывать на успех было полным безумием. При этом мужчина обозначил, что самое страшное – это если Starship взорвется прямо на стартовой площадке. Ведь тогда следующий пуск может быть через несколько месяцев.

# Космос # Фотофакт

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