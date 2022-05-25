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Миллионы бабочек-монархов облепили деревья так, что не видно листьев. Посмотрите, как это необычно

25 мая 2022 09:49
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Новости Мексики. Картина, которой можно любоваться вечно. Миллионы бабочек-монархов в буквальном смысле заполонили национальный парк в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном они садятся на деревья, облепляя их так, что даже невозможно увидеть листву.

Миллионы бабочек-монархов облепили деревья так, что не видно листьев. Посмотрите, как это необычно-1

Такое природное явление приводит в восторг многих местных жителей, которые часто приезжают в парк, чтобы сфотографировать насекомых.

Миллионы бабочек-монархов облепили деревья так, что не видно листьев. Посмотрите, как это необычно-4

Стоит отметить, что ежегодно эти бабочки преодолевает больше 3 000 километров и прилетают зимовать в Мексику из Канады и США.

# Насекомые # Фотофакт

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