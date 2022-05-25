Миллионы бабочек-монархов облепили деревья так, что не видно листьев. Посмотрите, как это необычно
Новости Мексики. Картина, которой можно любоваться вечно. Миллионы бабочек-монархов в буквальном смысле заполонили национальный парк в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном они садятся на деревья, облепляя их так, что даже невозможно увидеть листву.
Такое природное явление приводит в восторг многих местных жителей, которые часто приезжают в парк, чтобы сфотографировать насекомых.
Стоит отметить, что ежегодно эти бабочки преодолевает больше 3 000 километров и прилетают зимовать в Мексику из Канады и США.