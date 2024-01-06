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Кадыров объяснил своё предложение обменять пленных солдат ВСУ на снятие санкций

06 января 2024 09:54
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Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил мотивы своего предложения об обмене пленных бойцов ВС Украины взамен снятия санкций, пишет ТАСС.

По мнению Кадырова, предложение обменять 20 пленных бойцов ВСУ на снятие санкций с членов его семьи дает возможность продемонстрировать истинное лицо политиков США. Ведь то, что Америка на это согласится, является маловероятным, а вот комментарии Штатов по данному вопросу, как подчеркивает глава Чечни, могут быть интересны. 

Как отметил Рамзан Кадыров, посетивший Чеченскую Республику бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер воспринял его заявление в верном ключе, как «правильный троллинг». Также Кадыров добавил, что санкции, которые ввели Соединенные Штаты Америки, не имеют влияния на образ жизни его семьи.

# Международная политика # Скотт Риттер

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