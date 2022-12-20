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На севере Японии из-за сильного снегопада остановились все поезда

20 декабря 2022 10:31
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Новости Японии. Сильный снегопад вызвал транспортный хаос на севере Японии. Полностью остановлено железнодорожное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Японии из-за сильного снегопада остановились все поезда-1

На дорогах образовались пробки, которые местами растянулись на 20 километров. В снежном плену оказались несколько десятков тысяч человек, которые не могут выехать из затронутых стихией районов. Власти городов попросили жителей по возможности не пользоваться своими машинами и соблюдать максимальную осторожность, так как тротуары и дороги покрылись толстым слоем льда.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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