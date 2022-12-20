3 человека погибли во время массовых протестов в Перу

Новости Перу. Три человека погибли при столкновениях с полицией в центральной части Перу. Там сторонники свергнутого президента Кастильо перекрыли дорогу, требуя досрочных выборов и отставки назначенной на этот пост Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разгон протестующих были брошены усиленные наряды полиции и военные. Чтобы освободить шоссе, силовики использовали гранаты со слезоточивым газом. За четыре дня в ожесточенных стычках с правоохранителями ранения получили 53 человека. Массовые протесты не утихают в стране с 7 декабря, когда президент Перу Кастильо был отстранен от должности. В стране было введено чрезвычайное положение, которое запрещает проведение митингов и позволяет привлекать армию для наведения порядка.