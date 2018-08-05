Футурологи: через несколько поколений женщины станут красивее и ниже ростом

Новости мира. Женщины постепенно становятся красивее. К такому выводу пришли исследователи Университета Хельсинки.
Учёные обратили внимание, что после своего взросления девочки начинают выглядеть привлекательнее мальчиков. Потом уже взрослые женщины рожают детей, и позже маленькие девочки вырастают в ещё более красивых девушек.
В своём исследовании учёные анализировали фотографии примерно двух тысяч американцев. Хронологические рамки составляли 40 лет. В итоге исследователи пришли к выводу, что женщины постепенно становятся красивее, чего нельзя сказать о мужчинах.
Также учёные изучили потомков людей, которых анализировали. У красивых женщин было на 16% больше детей, чем у их менее привлекательны коллег.
Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией
Похожее исследование проводил британский специалист в области эволюционной психологии Сатоси Канадзава. Мужчина рассчитал, что у красивых родителей на 26% реже рождаются мальчики.
Впрочем, эту цифру вскоре опроверг американский статистик Эндрю Гельман. По его расчётам у красивых родителей мальчики рождались реже всего на 8%.
В целом некоторые учёные предполагают, что повышение привлекательности девушек является естественным эволюционным процессом. Более красивые девушки имеют больший успех среди противоположного пола, больше шансов на размножение и, следовательно, на распространение своих генов.
Касаемо размножения и передачи генов проводил исследование и американский биолог-эволюционист Стивен Стирнс. Учёный и его группа использовали медданные с 1948 года. Для исследования были отобраны 2238 женщин. Учёные оценивали рост, вес, кровяное давление и уровень холестерина в крови, после чего соотносили полученную информацию с количеством детей у женщины.
Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой
В результате исследователи пришли к выводу, что больше всего детей у невысоких плотных женщин с низким давлением и низким уровнем холестерина. На основе этого вывода Стирнс попытался сделать прогноз. По его мнению, если тенденция сохранится, через 10 поколений средняя женщина будет на 2 см ниже и на 1 кг тяжелее.
Впрочем, стоит отметить тот факт, что Стирнс изучал только американок, поэтому нельзя утверждать, что такая же тенденция имеется в остальном мире.
Летом 2018 года мы рассказывали, что в Великобритании родителям могут разрешить редактировать гены детей.
Можно будет выбирать рост, цвет глаз и волос (подробности здесь).