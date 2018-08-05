Футурологи: через несколько поколений женщины станут красивее и ниже ростом

Новости мира. Женщины постепенно становятся красивее. К такому выводу пришли исследователи Университета Хельсинки.

Учёные обратили внимание, что после своего взросления девочки начинают выглядеть привлекательнее мальчиков. Потом уже взрослые женщины рожают детей, и позже маленькие девочки вырастают в ещё более красивых девушек.

В своём исследовании учёные анализировали фотографии примерно двух тысяч американцев. Хронологические рамки составляли 40 лет. В итоге исследователи пришли к выводу, что женщины постепенно становятся красивее, чего нельзя сказать о мужчинах.

Также учёные изучили потомков людей, которых анализировали. У красивых женщин было на 16% больше детей, чем у их менее привлекательны коллег.

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Похожее исследование проводил британский специалист в области эволюционной психологии Сатоси Канадзава. Мужчина рассчитал, что у красивых родителей на 26% реже рождаются мальчики.

Впрочем, эту цифру вскоре опроверг американский статистик Эндрю Гельман. По его расчётам у красивых родителей мальчики рождались реже всего на 8%.