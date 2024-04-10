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С российских бизнесменов Авена и Фридмана сняли персональные санкции Евросоюза

10 апреля 2024 10:04
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Санкции Евросоюза против двух российских предпринимателей отменены по решению Суда ЕС, пишет ТАСС.

Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Общий суд Евросоюза к Совету Европейского союза об отмене санкций ЕС в отношении них.

Иски Фридмана и Авена Суд ЕС удовлетворил, однако данные решения распространяются лишь на период с февраля 2022 по март 2023 года, не подразумевая автоматическое исключение бизнесменов из черного списка Евросоюза.

В постановлениях Суда также указано, что Европейский Совет обязали осуществить оплату судебных расходов сторон.

# Международная политика # Михаил Фридман

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