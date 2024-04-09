США планируют отправить в Украину «головорезов», завербованных в тюрьмах

ЧВК США вербуют в американских тюрьмах членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для дальнейшего участия в конфликте в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

В случае их согласия заключенным обещают амнистию. Планируется, что первая группа головорезов будет направлена в Украину летом. Если программа окажется эффективной, в ней примут участие и преступники других государств.

Впрочем, переговоры с наркобаронами – дело непростое, и планы американцев могут не осуществиться, считает в Службе внешней разведки. Перспективы наплыва зарубежных наемников настораживают, но планы Штатов обречены на провал, считают в ведомстве.